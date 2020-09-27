Госдеп США обратился к Армении и Азербайджану

США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на госдеп.

«Соединённые Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие», — говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и заявил, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.

| 2020-09-27T23:59:40+04:00 28 сентября 2020, 00:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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