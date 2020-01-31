Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Крым Украине, в очередной раз заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео.
«Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter.
Сам Помпео, который в этот день вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе «российской агрессии», не стал обещать новых санкций, однако заверил, что нынешние сохранятся.