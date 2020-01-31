Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Крым Украине, в очередной раз заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео.
«Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе», — написала она в Twitter.
Сам Помпео, который в этот день вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе «российской агрессии», не стал обещать новых санкций, однако заверил, что нынешние сохранятся.
| 2020-01-31T20:50:02+00:00 1 февраля 2020, 00:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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