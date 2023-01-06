В Госдепартаменте США удовлетворили официальный запрос Турции на изменение в официальных документах названия республики, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Теперь в официальных документах Госдепа вместо традиционного для английского языка названия Turkey будет использоваться слово Türkiye («Тюркие») — так название страны произносится по-турецки.

«Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах», — сказал Прайс, добавив, что изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий.

«Решение было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике сегодня утром», — подтвердил Прайс.

По его словам, Госдеп будет использовать новое написание названия республики в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности.

«Однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности», — заметил Прайс.

В июне 2022 года ООН удовлетворила аналогичный официальный запрос Турции на изменение во всех официальных документах на иностранных языках названия республики.