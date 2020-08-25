Госдеп осудил встречу Эрдогана с лидерами ХАМАС

США категорически осуждают решение президента Турции Эрдоган принять двух лидеров ХАМАС 22 августа в Стамбуле, заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, сообщает Голос Америки.

«США и Евросоюз считают ХАМАС террористической организацией, и оба официальных лица, которых принял президент Эрдоган, входят в список глобальных террористов», – напомнила Ортагус, отметив также, что одного из этих официальных лиц разыскивают в рамках программы «Награда за правосудие» в связи с его причастностью к нескольким терактам, угонам и похищениям.

«Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических атак, совершаемых из Газы, –подчеркнула Ортагус. – Мы по-прежнему выражаем озабоченность по поводу отношений турецкого правительства с ХАМАС на самом высоком уровне. Это второй раз, когда президент Эрдоган принимал руководство ХАМАС в Турции в этом году, – первая встреча состоялась 1 февраля».