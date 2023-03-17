Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire, а также других систем на $150 млн.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу «властям Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и связанного с этим оборудования примерно на $150 млн». В сообщении уточняется, что Варшава ранее запросила разрешение на приобретение у США 800 таких ракет, а также иных систем.

«Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, который содействует политической стабильности и экономическому развитию в Европе», — утверждается в документе. В Пентагоне полагают, что Варшаве нужны эти ракеты «для расширения потенциала в сфере обороны и противодействия угрозам в регионе».

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.