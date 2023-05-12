Госдепартамент одобрил закупку Германией 60 американских вертолетов CH-47F Chinook Block 2 на сумму около $8,5 млрд.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

«Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам принял решение об одобрении возможной продажи правительству Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на примерную сумму $8,5 млрд. Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже», — говорится в документе.

Главным подрядчиком выступит Boeing Helicopter Company, никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не заключались, указывает ведомство. Для реализации потребуется отправить 30 представителей подрядчика в Германию сроком на три-пять лет для оказания технической, эксплуатационной и логистической поддержки на местах.