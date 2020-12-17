Госдеп объяснил, зачем США ввели санкции против Турции

Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских зенитных систем (ЗРС) С-400 призваны «скорректировать курс» Анкары, но не должны повлиять на двусторонние отношения двух стран.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил в среду на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Эти санкции введены не в отношении турецких вооруженных сил, и, несмотря ни на что, у нас с ними сохранятся как двусторонние отношения, так и [контакты] в рамках НАТО, — отметил Купер. — Санкции призваны добиться того, что на военном языке называется коррекцией курса. Наша задумка заключается в том, чтобы исправить ситуацию».

«В том, что касается наших отношений, поддержание коммуникации, а также сотрудничества и координации действий — в интересах Турции, США и альянса (НАТО — прим. ТАСС), — подчеркнул помощник главы Госдепа. — Мы, определенно, разделяем общие интересы».

Купер при этом отметил, что США, несмотря на введение санкций в отношении Анкары, не стремятся к исключению страны из НАТО. «В долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Турция осталась членом НАТО, мы также хотим сохранить тесные двусторонние связи», — подчеркнул он.

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики — Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита — в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются «четким сигналом» о том, что США будут «в полной мере применять CAATSA» и «не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами». МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее в среду, что санкции США против Турции говорят о попытке Вашингтона обеспечить себе конкурентные преимущества в сфере ВПК. Подобную схему, по словам Захаровой, США используют и в сфере СМИ, энергетики и других областях.