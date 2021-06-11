Президент США Джо Байден в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве обсудит тему прав человека, Алексея Навального и арестованных в РФ американцев. Об этом на брифинге заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщает РИА «Новости».

По словам Прайса, в повестку беседы войдут темы, которые «вызывают у США озабоченность». В частности, «предпринимаемые Москвой действия, которые угрожают американцам, партнерам и союзникам Вашингтона в мире».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня на вилле «Ла Гранж».

Ранее в Кремле и Белом доме назвали также другие темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена. Главы государств, в частности, намерены затронуть темы хакерских атак, ситуацию на Украине, доставку гуманитарной помощи в Сирию. Также лидеры будут говорить об иранской ядерной сделке.