Госбюджет Азербайджана на 2021 год принят в третьем чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год» был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Доходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в размере 25 427,0 млн манатов, что составляет 33,6% от ВВП. Это на 1 303,0 млн манатов или 5,4% больше прогноза 2020 года, и на 1 208,9 млн манатов или 5% выше показателя исполнения госбюджета 2019 года.

Расходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 28 543,0 млн манатов (удельный вес в ВВП — 37,7%), что на 1 050,8 млн манатов или на 3,8% больше, чем в 2020 году, и на 4 117,1 млн манатов или на 16,9% больше показателей исполнения бюджета 2019 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.