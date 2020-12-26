«Горжусь победой»: известные азербайджанцы о том, каким был для них 2020 год

Известные, успешные азербайджанцы, проживающие заграницей и занятые в различных сферах, рассказали #, каким был для них уходящий год, что они ждут от нового, а также высказались о главных событиях 2020 года:

Валида Аббасова, обладательница титула «Мисс Миллениум», известная модель (Швейцария)

— Для меня 2020 год начался очень ярко и интересно, поэтому я ожидала приятного продолжения. Панировала, и все еще планирую осуществить проект в сфере красоты в Женеве в сотрудничестве с итальянской компанией. Но в связи с пандемией, я переключила свое внимание на другую активность, связанную с инвестициями.

Разочаровало то, что человечество оказалось практически беспомощным перед новым вирусом. Также меня беспокоят экологические и климатические проблемы. Я счастлива, что страна, в которой я живу — Швейцария, уникальна в своем отношении к здоровью и к природе. Жаль, что швейцарская модель не универсальна для других стран, и приходится волноваться об этих проблемах, как и всем в мире.

Самым большим прорывом года считаю победу Азербайджана в освободительной войне против армянской оккупации. Эта война привлекла внимание всего мира, разделила одни — реакционные, и объединила другие — прогрессивные глобальные силы. Я горжусь победой и уникальным стратегическим и политическим примером Азербайджана для всего мира. Верю в прекрасное будущее многонационального азербайджанского народа и будущие успехи страны.

Также считаю уникальным для 2020 года уверенное движение человечества в новую «диджитал» эру. В этом отношении интересным был проект запуска спутников Илона Маска. Самое волнительное — периодические анонсы квантовых технологий.

В целом, 2020 год был уникален в области науки.

От нового года ожидаю новых открытий, успехов, увлекательных идей, наполненности и вдохновения, и желаю всем быть здоровыми и счастливыми!

Фариз Гасымлы, президент международной фанатской организации конкурса «Евровидение» OGAE Azerbaijan, сотрудник компании Booking.com (Германия):

— В плане карьеры год был самым настоящим застоем. Основная моя рабочая деятельность состоит в Booking.com , и логично, что компания оказалась под первым и самым ощутимым ударом коронакризиса. В целом компания сократила около 33% сотрудников по всему миру и полностью закрыла несколько крупных офисов. Были также сокращения часовой ставки и соответствующей зарплаты. В этом смысле мне повезло, ни то, ни другое меня не коснулось, компенсирую стагнацию в работе, отрасли и карьере.

Самым большим провалом года считаю состояние, в которое пришла общая мировая макро- и особенно микроэкономическая ситуация. Не могу также не отметить поведение некоторых людей: это скептики, последователи теорий заговоров, анархисты, «антимасочники», «вирусоотрицатели» и т.д. Для меня это провальная категория планеты в 2020 году.

Самым большим достижением года, в сугубо индивидуальном плане, однозначно считаю home office. Очень, очень рад, что с 16 марта работаю дома. Это очень удобно, и я совсем не хочу возвращаться в прежнюю офисную жизнь, хотя когда-то она мне очень даже нравилась. Домашняя еда, ведение домохозяйства, экономия времени на дорогу в офис – это лишь некоторые плюсы домашнего офиса.

В общем же, а также в личном, самое большое достижение – это, несомненно, победа Азербайджана, возвращение наших земель, и сокрушительное поражение наших соседей на фронте и в дипломатии! Этот день, как говорится, мы приближали, как могли.

Сколько я мечтал о хотя бы продвижении в этом вопросе, а не то, чтобы, о возвращении Шуши в течение 40 дней, возвращении районов без войны, коридоре через Армению в Нахичеван, признании дипломатического мастерства нашего Президента в мире, и, в частности, на просторах российских медиа, пощечина России Армении, осмыслении Армении своей роли игрушки в регионе, сотрудничество Турции, России и Азербайджана. Обо всем этом мы даже не мечтали еще каких-то 3 месяца назад!

От нового года жду немного: лишь бы он был не хуже 2020. Но больше всего жду и надеюсь, что смогу снова приехать в Баку, увидеться с семьей, и осмыслить, что я уже не в стране, которая оккупирована на 20%.

Амиль Салимов, общественный деятель, кандидат в Рижскую думу от партии, руководитель молодежного общества «Азери» (Латвия):

— Год, как и для всех был достаточно сложным. Мы узнали, что такое пандемия, что такое карантин, что такое закрытые магазины и т. д. Пришлось адаптироваться к новым реалиям, соответственно, народ был недоволен, и в какой — то мере это повлияло на нашу общественную деятельность, и лично, на мою политическую карьеру. Но, тем не менее, мы свою работу выполняли, народ о нас узнал, и я думаю, что это принесет свои плоды в будущем. Несмотря на то, что мы не прошли в этом году в муниципальных выборах, думаю, что узнаваемость будет способствовать тому, что в будущем мы пройдем и займем определенные места в думе. В целом, в плане карьеры год был неплохой. Кроме того, мы понимаем, что если пандемия продолжится, то у нас уже есть опыт и конкретно разработанный четкий план, которого мы будем придерживаться. Уходящий год дал нам возможность адаптироваться. Я считаю, что это облегчит наши рабочие процессы в 2021 году. Надеюсь, что новый год будет позитивным и перспективным, а пандемия и всемирный карантин завершатся, мы спокойно снимем маски и вздохнем полными легкими!