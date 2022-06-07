Представитель афганского правительства движения «Талибан» примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник. Россия признала талибов террористической организацией, их деятельность запрещена внутри страны.

По данным агентства, на форум поедет временный поверенный талибского правительства в России Джамал Насир Гарвал. 6 апреля российские власти признали его официальным представителем Афганистана в стране. При этом само правительство Москва официально не признаёт, как и большинство стран мира.

XXV, юбилейный, Петербургский международный экономический форум запланирован на середину июня, мероприятие проходит под патронатом президента России Владимира Путина. В этом году оно состоится в условиях беспрецедентных санкций против российской экономики и бизнеса, вызванных военным вторжением в Украину.

Список участников мероприятия в этом году не раскрывается. РБК сообщал, что многие из аккредитующихся на форум просят не указывать информацию о себе. В том числе это может быть связано с опасениями новых санкций против посетивших мероприятие. Известно, что в Петербург поедут главы так называемых Донецкой и Луганской народных республик, Россия признала их в 2022 году независимыми государствами. (svoboda.org)