Google удалит все изображения вершины горы Улуру по требованию аборигенов Австралии

Государственное управление парков Австралии Parks Australia обратилась к администрации интернет-корпорации Google с просьбой удалить все изображения вершины горы Улуру, которую аборигены считают священным местом. Как сообщила вещательная корпорация ABC, это необходимо для того, чтобы никто не мог совершить даже виртуальное восхождение на вершину.

Посещение горы Улуру было запрещено 25 октября 2019 года по решению государственного управления парков и совета старейшин племен аборигенов Анангу, населяющих земли вокруг горы. С этого дня для всех, кроме аборигенов, вход на гору был закрыт, однако выяснилось, что люди могли продолжать путешествовать по горе и ее вершине при помощи сервиса Google Maps. «Функция просмотра улиц Google Maps позволяет людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии. Он также предлагает к просмотру панорамные и 3D-фотографии, что позволяет пользователям эффективно игнорировать запрет посещения», — указано в заявлении Parks Australia.

Управление обратилось в Google «с требованием немедленно удалить весь контент, позволяющий пользователям увидеть вершину Улуру, в соответствии с пожеланиями народа Анангу, традиционных владельцев Улуру, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии».

Администрация интернет-платформы согласилась с требованиями Parks Australia и пообещала удалить все изображения вершины Улуру в течение 24 часов. «Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia.