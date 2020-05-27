Google намерена начать возобновление работы офисов с 6 июля

Американская корпорация Google 6 июля намерена начать возобновление работы закрытых из-за пандемии коронавируса офисов в городах мира, «если внешние условия будут это позволять». Об этом говорится в обращенном к персоналу письме генерального директора компании Сундара Пичаи, опубликованном во вторник на ее сайте.

Сначала на рабочие места вернут сотрудников, чье присутствие там необходимо, при этом первое время заполненность офисов не должна будет превышать 10%. Кроме того, будут предприняты необходимые меры по социальному дистанцированию и дезинфекции помещений.

«В сентябре (опять же, если для этого будут существовать необходимые условия), мы увеличим оборот [сотрудников на рабочем месте], со временем достигнув 30% заполненности [офисов]», — отмечается в письме.

В то же время большая часть персонала до конца года продолжит работать из дома. В связи с этим каждый сотрудник компании получит $1 тыс. или эквивалент этой суммы в местной валюте в качестве компенсации расходов на оборудование. (ТАСС)