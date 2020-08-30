Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

Отказаться от проекта рекомендовалось частично — в прокладке системы PLCN с Гонконгом. В обосновании решения комитет ссылался на «текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США». При этом комитет не возражал против части заявки PLCN, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, «которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР)».