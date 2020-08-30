Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом — власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности, сообщает агентство Блумберг.
Проект Pacific Light Cable Network (PLCN) предполагал прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины общей протяженностью около 13 тысяч километров. Ранее Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США рекомендовал Федеральной комиссии связи страны отклонить заявку на прокладку кабеля из соображений национальной безопасности.
Отказаться от проекта рекомендовалось частично — в прокладке системы PLCN с Гонконгом. В обосновании решения комитет ссылался на «текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США». При этом комитет не возражал против части заявки PLCN, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, «которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР)».
Представитель Google сообщил, что изначальная заявка была «отозвана, было подано пересмотренное заявление на части системы США-Тайвань и США-Филиппины».(РИА Новости)