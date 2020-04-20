Гонконг: Попытка власти воспользоваться пандемией

Похоже, власти Китая решили воспользоваться затишьем, вызванным пандемией, для того, чтобы покончить с протестным движением в Гонконге. Сначала главный представитель КНР в этом Специальном административном районе Ло Хуэйнин заявил, что Гонконгу следует как можно скорее принять законы, обеспечивающие национальную безопасность региона. Под этим подразумевается пакет законов, запрещающих любые действия, направленные против правительства КНР. В частности, Ло заявил о необходимости срочно пресечь все антиправительственные выступления, которые угрожают принципу «одна страна, две системы».

«Если муравейник, подрывающий роль верховенства закона, не будет очищен, плотина национальной безопасности будет разрушена, а благосостояние всех жителей Гонконга будет подорвано», — выдал господин Ло цветистую фразу в ходе телеобращения.

Он считает, что необходимо срочно принять те законы, которые были составлены и обсуждались еще в 2003 году. Среди них проект статьи 23 конституции Гонконга, в которой говорится, что власти автономии должны самостоятельно принимать законы, направленные на подавление попыток государственной измены, сепаратизма, мятежей и прочей подрывной деятельности против центрального правительства Китая. Попытка принять эти законы 17 лет назад привела к массовым протестам — тогда на улицы Гонконга вышли около 500 тыс. человек.

Напомним, что последняя волна протестов началась летом 2019 года, когда парламент Гонконга рассматривал проект соглашения с КНР об экстрадиции, разрешающий выдачу Пекину жителей бывшей британской колонии, подозреваемых в нарушении китайских законов. Законопроект вызвал в Гонконге самые массовые протесты за все время его перехода под юрисдикцию Пекина. Ущерб правительственным объектам в Гонконге от протестов составил $7,9 млн.

При этом китайские власти также считают, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии, и что последние годы в дела Гонконга вмешивались некие иностранные силы.

А после выступления представителя Пекина полиция Гонконга задержала сразу 14 оппозиционных деятелей по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Об этом сообщила газета South China Morning Post. Среди арестованных медиамагнат, владелец газеты «Пинго жибао» Джимми Лай, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию, основатель Демократической партии 81-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо. Этих людей Пекин считает главными организаторами антиправительственных волнений в Гонконге, утверждая, что они поддерживают связи с политическими кругами в США. В числе задержанных и несколько бывших законодателей Гонконга. По данным издания, они доставлены в разные полицейские участки. Им могут быть предъявлены обвинения в участии в нелегальных массовых акциях протеста в августе и октябре 2019 года. Суд над активистами назначен на 18 сентября, сообщает AFP. О том, какая мера пресечения избрана до суда, не сообщается. Глава автономии Кэрри Лэм заявила, что возможны новые аресты.

Оппозиция, конечно же, раскритиковала действия властей автономии и обвинила администрацию города в подавлении демократии. Но что можно реально противопоставить им в нынешних, всем известных условиях? Сейчас в Гонконге не менее тысячи зараженных коронавирусом, и если вернуться к уличным акциям протеста, это может вызвать угрозу распространения инфекции. Тем подлее выглядят решения Пекина и зависимой от него администрации Гонконга.

Единственный голос в поддержку оппозиции извне прозвучал из Америки. Конкретно, госсекретарь США Майкл Помпео осудил задержание в Гонконге оппозиционных деятелей по делу об участии в прошлогодних антиправительственных протестах. Его заявление распространил Госдепартамент. «Соединенные Штаты осуждают задержание сторонников демократии в Гонконге. Пекин и его представители в Гонконге продолжают предпринимать действия, идущие вразрез с обязательствами в рамках китайско-британской совместной декларации, которые подразумевают открытость, верховенство закона и гарантии того, что Гонконг продолжит «пользоваться большой степенью автономии», — говорится в тексте.

Неизвестно, что будет дальше. В принципе, ничто не мешает властям арестовать всех заметных оппозиционеров. Но уместен вопрос, что последует за этим. Пандемия закончится, и тогда Пекин рискует нарваться на новое многомесячное противостояние с сотнями тысяч жителей свободолюбивого города.