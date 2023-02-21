Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступает с речью, приуроченной к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину.

Американский лидер обращается к миру в связи с российской агрессией в саду Королевского замка Варшавы.

Как известно, во вторник, 21 февраля, Байден пребывает в Польше после своего визита в Киев 20 февраля.

Кроме выступления в саду Королевского замка, во время визита в Польшу президент США уже провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, а также должен встретиться с лидерами Бухарестской девятки 22 февраля.