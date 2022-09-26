Руководители органов безопасности и разведслужб стран Содружества Независимых Государств проведут в пятницу совещание в Москве. Об этом сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«30 сентября 2022 года в Москве пройдет XVIII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-бюро отметили, что «в рамках работы совещательного органа планируется встреча президента РФ с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции». Путин пообщается по видеосвязи с главами разведслужб СНГ 29 сентября.