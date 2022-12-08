Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в четверг в Анкаре встречу с финским коллегой Антти Кайкконеном.

Глава оборонного ведомства скандинавской страны находится в Турции по официальному приглашению.

Торжественная церемония встречи Кайкконена состоялась у здания министерства обороны Турции. Министр поприветствовал строй почетного караула и оставил в запись в Книге почетный гостей.

Далее началась встреча министров в формате «один на один».

Ожидается, что Акар и Кайкконен далее проведут встречу с участием делегаций, а затем выступят с заявлением для прессы.