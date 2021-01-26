Главы МИД России и Ирана обсудят иранскую ядерную сделку и Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает ТАСС.

Контакты глав внешнеполитических ведомств РФ и Ирана носят регулярный характер: их последняя очная встреча состоялась в российской столице четыре месяца назад, в сентябре прошлого года. Был также анонсирован визит Зарифа в Москву в ноябре прошлого года, однако он был отложен из-за проведения правительством Ирана заседаний по бюджету, на которых требовалось присутствие в том числе главы МИД.

В этот раз иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.