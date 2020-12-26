Главы МИД России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонной беседе с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном обсудил выполнение трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, также стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

На этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе не было допущено ни одного серьезного инцидента. Также под их руководством прошел обмен военнопленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном (aif.ru)