Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел в Риме переговоры с главой МИД Ливии Наджлой аль-Мангуш. Об этом сообщил МИД Израиля в воскресенье, 27 августа.

Согласно сообщению, встреча, организованная при посредничестве министра иностранных дел Италии Антонио Таяни , состоялась середине августа в Риме в обстановке строгой секретности. Подчеркивается, что это первые в истории переговоры между главами внешнеполитических ведомств Израиля и Ливии.

В ходе переговоров, в которых принимал участие гендиректор МИД Израиля Ронен Леви, обсуждались такие темы как исторические связи между ливийцами и евреями, наследие ливийской еврейской общины и возможности двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.

«Эта историческая встреча — первый шаг к установлению отношений между Израилем и Ливией, — заявил министр Коэн. — Учитывая важную роль, которую играет Ливия на Африканском континенте, двусторонние отношения обладают огромным потенциалом с точки зрения Израиля».

«Мы обсудили с министром аль-Мангуш возможности сотрудничества, в том числе оказание Ливии помощи в реставрации синагог и уходе за еврейскими кладбищами», — продолжил глава израильского министерства иностранных дел.

Большинство ливийских евреев репатриировались, волна алии началась еще в 1930-е годы и завершилась вскоре после окончания Войны за независимость Израиля.

В течение последних 10 лет Израиль и Ливия поддерживали тайные контакты по каналам Мосада и МИД, однако встречи на столь высоком уровне ранее не проводились.