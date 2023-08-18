Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы экспорта украинского зерна через Черное море после прекращения действия «зерновой сделки».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

«Министр Колонна и министр Фидан провели телефонный разговор в четверг, — говорится в распространенном сообщении. — Главы ведомств обсудили ситуацию в Черном море и вопросы вывоза украинского зерна после прекращения так называемой зерновой сделки».

17 июля РФ отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.