Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили увеличение на 3,5 млрд евро объемов Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги на поставки оружия Украине.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит сегодня в Люксембурге.

«Сегодня совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро на основании ранее заключенного соглашения от 20 марта 2023 года. Это решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них», — отмечается в тексте.

Сообщество выделяет из упомянутого фонда по 500 млн евро раз в несколько месяцев на поставки оружия Украине.