Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили соглашение по Карабаху

1 декабря состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу

Министры обменялись мнениями по поводу выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил с освобождением, вслед за Агдамским и Кельбаджарским, Лачинского района.

Было отмечено, что выполнение подписанного заявления важно для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.