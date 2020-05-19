Главы МИД Азербайджана и России провели провели обмен мнениями по телефону

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой  Сергеем Лавровым.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры в соответствии с инструкциями, полученными после телефонного разговора между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обсудили ситуацию, связанную со скоплением граждан Азербайджана в Республике Дагестан  и шаги, которые должны быть предприняты в координации обеих стран для решения этой проблемы.

Стороны обменялись мнениями по развитию двусторонних стратегических отношений, в том числе по расширению торгово-экономических связей.

Министры также провели обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего коллегу о недавней встрече в формате  видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

| 2020-05-19T15:42:47+04:00 19 мая 2020, 16:14|
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