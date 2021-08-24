Глава корпорации Apple Тим Кук, главный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компании Amazon Энди Джесси на этой неделе планируют встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить усилия, которые могут предпринять частные компании для улучшения кибербезопасности. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, проведение встречи намечено на среду. На мероприятии могут обсуждаться шаги, предпринимаемые в банковской и энергетической сферах, а также в области водоснабжения для повышения уровня кибербезопасности и укрепления сотрудничества с правительством. Кроме того, вероятно, будет затронута тема повышения безопасности в цепочках поставок при помощи программного обеспечения.

Представители указанных компаний отказались комментировать информацию о предстоящей встрече.

Также на встречу были приглашены представители компаний Google, IBM, JPMorgan Chase & Co и Southern Co.(ТАСС)