Военные преступления должны быть осуждены, и Европейский Союз осудил их в нескольких случаях.

Как передает АПА, об этом сообщил глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел «О преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день».

«Мы были удивлены и потрясены информацией, которую Вы нам предоставили. Военные преступления должны быть осуждены, и Европейский Союз осудил их в нескольких случаях. Военные преступления и преступления против человечности должны быть расследованы, а те, кто их совершает, должны предстать перед правосудием. Поэтому важно увидеть обвинительное заключение, а также услышать информацию об расследовании видеороликов, распространяемых в социальных сетях», — добавил Михалко.

Он отметил, что для установления мира в регионе лица, совершившие военные преступления, должны предстать перед судом:

«Насилие должно прекратиться. Ответственность за военные преступления необходима. Это также необходимо для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, а также на Южном Кавказе в целом».

Петер Михалко подчеркнул, что ЕС поддерживает мир между Азербайджаном и Арменией.