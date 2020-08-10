Главу МИД Малайзии оштрафовали за курение в парламенте

Министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хуссейн признался, что был оштрафован за курение электронных сигарет на заседании парламента. Об этом он сообщил в понедельник, выступая перед депутатами нижней палаты законодательного органа.

«Я был оштрафован и уже оплатил штраф, я совершил проступок и принес извинения», — приводит его слова издание Star. Политик попал в объективы журналистов на прошлой неделе, когда в парламенте озвучивалось послание верховного правителя (короля).

Согласно местным законам, за курение в общественных местах грозит штраф в размере 250 ринггитов ($59,5), в случае отказа платить штраф увеличивается до 10 тыс. ринггитов ($2,3 тыс.) или карается тюремным заключением на срок до двух лет. (ТАСС)