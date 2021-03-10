Главу Генштаба Армении освободили от занимаемой должности

Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армен Саркисян и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Во вторник вечером в аппарате президента Армении заявили, что различные политические силы формируют неверное мнение о том, что 9 марта является крайним сроком для обращения президента в Конституционный суд, при этом крайнего срока вообще нет.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна. (ТАСС)