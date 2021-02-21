Главреда Esquire заблокировали в Clubhouse

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, его профиль был заблокирован после дискуссии с феминистками.

«Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети», — сообщил Минаев.

Редактор обозначил случившееся как «коллективное затыкание рта». Он добавил, что помимо него также были заблокированы модераторы дискуссии Павел Осовцев и Михаил Барышников.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. (Газета.Ру)