Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», закрытой российскими властями после начала вооружённого вторжения в Украину, считает, что в Кремле в данный момент нет раскола, несмотря на беспрецедентные санкции Запада против России и упорное сопротивление Украины.

В интервью «Голосу Америки» Венедиктов сказал, что уже после начала войны в Украине беседовал с людьми, входящими в высшее руководство России, и «поражался их ярости и убеждённости», отметив, что каждый из них «довольно чётко и жестко» поддерживает решение президента Владимира Путина начать военную операцию. «Если говорить о высшем руководстве, о Совете безопасности, я думаю, что они и друг друга убедили, и сами себя убедили. Там нет этого заложничества. Там, скорее, есть азарт: «Мы сейчас сделаем то, что никто никогда не делал»» — сказал Венедиктов, отметив, что не делал бы сейчас ставку на «раскол элит» или заговор против Путина в верхних эшелонах власти. С кем именно он говорил, Венедиктов не сказал.

По мнению Венедиктова, в окружении Путина по-прежнему — на 20-й день войны — считают российские действия против Украины успешными. «Сейчас эйфория у них, как и у большей части населения, на подъёме» — считает он. Главным мотивом действий Путина и его окружения он считает стремление «возродить имперское государство».

Говоря о закрытии ряда независимых медиа и блокировках сайтов и соцсетей в последнее время, Венедиктов отметил, что «в стране готовилась тотальная пропаганда», а для её обеспечения необходимо было быстро «прихлопнуть» остававшиеся в стране независимые СМИ «быстро, немедленно, пренебрегая даже всяческими существующими правилами и законами».

Алексей Венедиктов, которого в последние годы многие представители оппозиции подвергали критике, обвиняя в сотрудничестве с властями, в частности, в организации электронного голосования, после закрытия «Эха» ведёт собственный телеграм-канал, ряд журналистов радиостанции также ведут стримы на ютьюб-канале «Живой гвоздь».