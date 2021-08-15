Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Всем фанатам «Барсы» больно от этого, Месси много сделал для клуба. Но мы не должны жить прошлым. Это прошлое, игроки меняют команды. Мы должны жить настоящим, не прошлым.

Было много разговоров о Месси, и это нормально, учитывая его выступления здесь, его уровень. Он больше не с нами, но у нас есть другие игроки. У нас очень сильный состав», — приводит слова Кумана Marca.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.