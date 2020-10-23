Главный карабахский сепаратист обратился с мольбой к Путину

«Вы человек и руководитель, обладающий большим личным авторитетом в нашем регионе и в мире. Прошу вас сделать все возможное для прекращения боевых операций в зоне конфликта и восстановления политического процесса».

Как сообщает Report, об этом руководитель сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян с мольбой написал в своем обращении к Президенту России Владимиру Путину.

Не обладающий никаким юридическим статусом А.Арутюнян утверждает, что сепаратистский режим имеет «отношения» с Россией и они опираются на «исторические корни».

| 2020-10-23T17:53:39+04:00 23 октября 2020, 18:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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