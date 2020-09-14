Главный кандидат на пост премьера Японии провел пресс-конференцию перед выборами

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихэдэ Суга в понедельник провел, вероятно, одну из последних регулярных пресс-конференций на этом посту. Суга является главным кандидатом на пост нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, выборы которого пройдут в понедельник, он же станет новым главой японского правительства.

По данным японского общественного телевидения, пресс-конференция стала для Суги уже 3 213-й по счету. На протяжении последних 7 лет и 8 месяцев он дважды в день встречался с журналистами, чтобы сделать заявление от лица правительства страны и ответить на вопросы представителей прессы.

Выборы председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который должен стать будущим премьер-министром страны, пройдут в понедельник. Голосование состоится в штаб-квартире партии. Суга считается безусловным фаворитом, в случае победы, по мнению экспертов, он продолжит курс премьер-министра Синдзо Абэ, в том числе во внешней политике. Парламент утвердит нового премьера 16 сентября.

Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось покинуть пост премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии «Комэйто», что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, планирует находиться на посту, пока не будет выбран кандидат ему на замену.