Главный инфекционист Минздрава России оценила мощность второй волны COVID-19

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, считает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Как специалист рассказала «Парламентской газете», у большей части населения со временем выработается иммунитет, а вирус ослабнет, поэтому вторые волны чаще всего бывают не такими значительными.

«Будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — уверена Малинникова.

По ее словам, определение антител к коронавируса станет ключевым моментом при подготовке ко второй волне. Эти тесты необходимо делать, чтобы в будущем понимать, сколько и кому нужно вводить вакцины.

Медик отметила, что пока неизвестно, насколько эффективной окажется вакцинация и насколько стойким будет иммунитет после перенесенного заболевания (mk.ru)