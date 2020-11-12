Главный фантазер МО Армении решил посвятить себя науке

Официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что покидает свой пост.
Он выразил сожаление относительно сложившейся ситуации. По его словам, вся информация, которую он предоставлял соотечественникам была основана на сведениях Генштаба и Армии обороны. Он ничуть не сомневается в способностях армянских солдат, среди которых были и его товарищи. Таким образом он хотел сказать, что все сказки, которые он рассказывал в течение 44 дней сочинялись в Генштабе ВС Армении, и он ка бы тут не при чем.
Отныне он будет заниматься научной деятельностью во благо армянской армии.