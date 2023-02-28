Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку вечером 27 февраля. Официально сообщается, что визит главы МИД РФ в Азербайджан приурочен к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года.

Лаврова принял президент Ильхам Алиев, в речи которого можно отметить следующие интересные моменты:

«Конечно, мы сегодня поговорим о вопросах, касающихся региональной безопасности. Надеюсь, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Хотел бы выразить благодарность российскому правительству, вам лично, за активное участие в этом процессе. Думаю, что Россия, как наш друг, союзник и сосед, имеет особую роль в деле урегулирования межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран. Это было подтверждено принятыми документами в октябре в Праге и Сочи. Эти документы являются тем фундаментом, который может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор.

Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир”.

Лавров в свою очередь заявил о неких совместных планах двух государств. «Москва и Баку готовят несколько мега-проектов, которые будут иметь как двусторонний, так и региональный, а где-то даже глобальный характер», — сказал он на переговорах с Алиевым.

К этим проектам проявляют интерес многие партнеры России и Азербайджана, отметил глава МИД РФ. «Это показатель того, насколько перспективно взаимодействие с лидирующим участием России и Азербайджана в этом регионе», — сказал российский министр.

Но, безусловно, всех интересует, почему и зачем на самом деле Лавров приехал в Баку? Что именно ему поручено обсудить с азербайджанским руководством?

Напомним, совсем недавно в Мюнхене состоялись переговоры между лидерами Армении и Азербайджана под эгидой Вашингтона, в присутствии госсекретаря США. И там же Ильхам Алиев во всеуслышание заявил о необходимости установки погранично-таможенного КПП на армяно-азербайджанской границе – а именно, на въезде в Лачинский коридор.

Практически сразу после Мюнхена в нагорной части Карабаха, контролируемой российскими военными, был снят с позиции «госминистра Арцаха» присланный туда ранее Кремлем московский олигарх Рубен Варданян. А вслед за тем появилось сообщение о возобновившемся диалоге между представителями официального Баку и армянской общины Карабаха – процесс, который ранее был приторможен именно с появлением Варданяна.

Так о чем же приехал договариваться Лавров? Например, что может потребовать Москва у Баку взамен, если завтра прекратится акция экологов близ Шуши, а на въезде в Лачинский коридор появится погранично-таможенный пропускной пункт Азербайджана? И есть ли сейчас еще какие-то важные темы, которые Москва считает нужным обсудить с Баку?

На эти вопросы # ответили известные политические комментаторы.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Не хочу быть ни оптимистом, ни пессимистом, но на мой взгляд РФ ещё не дошла до той кондиции, чтобы перестать вредить мирному процессу на Южном Кавказе. Уход Варданяна в Москве рассматривают как жертву не самой важной и во многом случайной фигурой. Ровно так же как Москве абсолютно безразлично, будет диалог между Баку и армянской общиной Карабаха или не будет.

Главная цель руководства РФ — не допустить заключения мирного договора и появления КПП в Лачине. Остальное они готовы обсуждать хоть до «второго пришествия».

А то, что Лавров называет мега-проектами — банальные коммуникации, которые столь нужны России, находящейся в международной изоляции. До тех пор, пока РФ не потерпит системного поражения в Украине или не ослабнет до такой степени, что не сможет влиять на ситуацию, эта история будет продолжаться и визит Лаврова ещё одно тому подтверждение.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Я не участвую в переговорах и никакой инсайдерской информацией не владею, а если б и владел, то не стал бы выплескивать в публичное пространство. Дипломатия, тем более с таким сложным партнером как Россия, требует тишины и конфиденциальности.

В отношении мега-проектов, полагаю, что они связаны с переориентацией вектора экономического сотрудничества России с Европы на Юг и Восток. Следовательно, развитие коммуникаций, как железнодорожных, так и трубопроводных в направлении Север-Юг будет в приоритете. Актуальна достройка железнодорожной ветки Решт-Астара, восстановление железной дороги через Зангезур в Иран и далее в Армению и Турцию. Рассматриваются проекты доставки российского газа и нефти также через Иран на Персидский залив. На начальной фазе это могут быть своп-операции. Все это возможно также через и посредством Азербайджана, так как трубопроводная инфраструктура имеется еще с советского времени и ее достаточно модернизировать и пусть в ограниченных масштабах, но задействовать в короткий срок. Препятствие — это Иран, чье муллократическое правительство — очень сложный партнер, тем более, когда отношения Баку и Тегерана после нападения на наше посольство, дошли до точки замерзания.

Что же касается армяно-азербайджанской повестки, то здесь Москва предложит торг, а именно, в обмен на установку КПП на Лачинской дороге (специальное таможенное оборудование, безоружные азербайджанские таможенники и сотрудники МВД) получить согласие у Баку на удобный для Москвы мандат РМК, а за содействие в заключении мирного договора, в восстановлении Мегринского участка железной дороги, и компромиссной делимитации границы рассмотреть возможность продления пребывания РМК по крайней мере еще на 5-летний срок. Могут быть сделаны какие-то дополнительные предложения, которые должны крепче связать Баку и Москву, как то — поддержка в наделении Азербайджана статусом наблюдателя в ЕАЭС и ШОС.

В какой мере подобное развитие азербайджано-российских отношений отвечает нашим интересам в складывающейся глобальной и региональной ситуации, сказать затрудняюсь. Предположу, что главу МИД РФ вежливо выслушают, но торопиться с положительным или отрицательным ответом Баку не станет. Широковещательные вопросы будут отложены до лучших времен, а вот с КПП на Лачинской дороге и по восстановлению Мегринского участка ж/д время торопит и решения будут приняты и реализованы.