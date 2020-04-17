Глава ВОЗ впал в немилость к республиканцам

Американские законодатели-республиканцы призывают президента Дональда Трампа не выделять финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока ее генеральный директор не подаст в отставку, сообщает Голос Америки.

Семнадцать республиканцев из Комитета по международным делам Палаты представителей направили Трампу письмо, высказавшись в поддержку его решения приостановить финансирование ВОЗ и рекомендовав увязать вопрос о возобновлении финансирования с отставкой главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В своем письме конгрессмены подчеркивают, что утратили доверие к Гебрейесусу, и возлагают вину за масштаб международного кризиса в сфере здравоохранения на ВОЗ и Коммунистическую партию Китая, хотя и отмечают «важную роль» ВОЗ в мире.