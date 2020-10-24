Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными. Он заявил об этом в пятницу на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — заявил глава ВОЗ.

По его словам, слишком много стран столкнулись с резким ростом случаев COVID-19, вследствие чего больницы уже исчерпали свои возможности или близки к этому. Гебрейесус призвал лидеров государств предпринять шаги, направленные на предотвращение роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.