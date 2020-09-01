Глава ВОЗ поддержал открытие международных границ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны начинать процесс открытия международных границ после карантина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что организация также приветствует открытие экономик и сообществ по всему миру.

«Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места», — сказал Гебрейесус.

Однако он подчеркнул, что этот процесс должен проходить в безопасном режиме, поэтому властям следует не действовать бесконтрольно, чтобы избежать катастрофы.