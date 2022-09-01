Председатель совета директоров компании «Лукойл» 64-летний Равиль Маганов скончался в результате падения из окна московской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, Маганов проходил лечение в отделении на 6 этаже. Что стало причиной, неизвестно, на месте работают правоохранители.
Об инциденте также сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, это произошло в центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.
Его тело обнаружил медицинский персонал больницы. (gazeta.ru)