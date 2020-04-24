Глава Сальвадора заявил об угрозе заражения коронавирусом в парламенте

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил об угрозе заражения коронавирусом в парламенте страны, когда депутаты приняли решение преодолеть его вето на закон по поддержке системы здравоохранения, свидетельствуют заявления в соцсетях и публикации в местных СМИ.
«Межведомственная группа по сдерживанию эпидемии заявила о подозрении на заболевание коронавирусом в голубом зале Нацассамблеи. Рекомендуется закрыть пленарное заседание и самоизолироваться всем депутатам и персоналу на время, пока не будут подтверждены или исключены подозрительные случаи и связи», — написал Букеле в Twitter.
Как отмечает издание La Prensa Grafica, на момент публикации твита депутаты голосовали по вопросу преодоления президентского вето по декрету, предоставляющему медицинскую страховку и соответствующее оборудование медперсоналу на фоне борьбы с COVID-19.
«Работники здравоохранения знают, что мы заботимся о них. Бонусы, оборудование, защитное снаряжение, лекарства, гостиницы и бесплатное питание… Кроме того, мы работаем над дополнительным пакетом льгот для наших героев. Но Нацассамблея направляет декреты, которые достает из рукава, без технической и, что хуже, финансовой поддержки. Они не могут быть одобрены, а тем более выполнены», — написал Букеле в понедельник.(РИА Новости)