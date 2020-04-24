Глава Сальвадора заявил об угрозе заражения коронавирусом в парламенте

«Работники здравоохранения знают, что мы заботимся о них. Бонусы, оборудование, защитное снаряжение, лекарства, гостиницы и бесплатное питание… Кроме того, мы работаем над дополнительным пакетом льгот для наших героев. Но Нацассамблея направляет декреты, которые достает из рукава, без технической и, что хуже, финансовой поддержки. Они не могут быть одобрены, а тем более выполнены», — написал Букеле в понедельник.(РИА Новости)