Министр обороны США Ллойд Остин в ходе разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым пообещал продолжать поставки военной помощи Украине.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

«Министр обороны Ллойд Остин в беседе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять России», — сказано в заявлении.

Сообщается также, что госсекретарь Остин подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества «в укреплении прочности и силы Украины» и сохранении способности страны защищать себя в будущем.