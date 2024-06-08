Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Его слова приводит агентство WAFA.

«Президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аббас ведет контакты с соответствующими арабскими и международными сторонами для созыва экстренной сессии Совета безопасности ООН, чтобы «противодействовать продолжающейся израильской агрессии».