Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик. С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения [к ЕС]», — сказала Бербок. «И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров — верховенство закона, защита прав человека — не только не реализованы, но и далеки от этого», — отметила она.

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо поддерживать контакты с Турцией. «И тем не менее невероятно важно, чтобы мы всегда находились в диалоге друг с другом», — резюмировала Бербок, добавив, что «соседство с Турцией крайне важно».

После саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении его страны ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз, обновлением отношений в рамках таможенного союза и распространением на Анкару безвизового режима с ЕС. Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. К настоящему времени открыты 16 из 35 позиций так называемого переговорного досье. Основным камнем преткновения на переговорах является кипрская проблема. (ТАСС)