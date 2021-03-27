Глава минюста Украины нарисовал граффити на стене тюрьмы для ее продажи

Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного британского художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его.

Объект выставлен на продажу за 110 млн гривен (почти 300 млн рублей), помимо здания он включает в себя 8 га земли.

Как написал Малюська на своей странице в Facebook, покупатель «получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси».

Украинский министр также выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать из тюрьмы с ноутбуком.

Распродажа тюрем на Украине была анонсировал 4 августа 2020 год. Ирпенский исправительный центр стал первым подобным объектом, выставленным на продажу.

Это исправительное учреждения расположено в поселке Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр еще в августе 2019 года (iz.ru)