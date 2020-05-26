Глава Минстроя РФ вылечился от коронавируса

Глава Минстроя России Владимир Якушев вылечился от коронавируса и вышел на работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что к исполнению обязанностей Якушев приступил 22 мая.

В пресс-службе добавили, что у министра во вторник, 26 мая, запланировано участие в совещании по строительной отрасли и ЖКХ.

1 мая стало известно о госпитализации Якушева с положительным тестом на коронавирус. Также диагноз подтвердился у его заместителя Дмитрия Волкова. 8 мая министра выписали из больницы для лечения дома.

| 2020-05-26T16:05:36+04:00 26 мая 2020, 15:56|12345 (Пока оценок нет)
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