Глава Минстроя РФ вылечился от коронавируса

Глава Минстроя России Владимир Якушев вылечился от коронавируса и вышел на работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что к исполнению обязанностей Якушев приступил 22 мая.

В пресс-службе добавили, что у министра во вторник, 26 мая, запланировано участие в совещании по строительной отрасли и ЖКХ.

1 мая стало известно о госпитализации Якушева с положительным тестом на коронавирус. Также диагноз подтвердился у его заместителя Дмитрия Волкова. 8 мая министра выписали из больницы для лечения дома.