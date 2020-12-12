Глава Минобороны Армении отправился в Россию

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ. В ходе визита планируются встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, а также с другими высокопоставленными должностными лицами», — отмечается в сообщении.

Отметим, что это первый визит В.Арутюняна в Россию на посту министра

| 2020-12-12T19:04:59+04:00 12 декабря 2020, 19:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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