Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с гибелью украинского военнослужащего в Донбассе, а также ранением еще одного. Об этом министр написал в воскресенье в Facebook.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — написал он. При этом Кулеба заявил, что «сегодня в зоне ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен». (ТАСС)