Глава МИД Турции назвал заявление Байдена о геноциде популистским

Заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году основано на популизме, Турция отвергает его, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, следует из опубликованного на сайте Белого дома заявления американского президента.

«Политический авантюризм — это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», — написал Чавушоглу в Twitter.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа , использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году (ria.ru)